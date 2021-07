Interne strijd handboogschutters in kwalificatie op Spelen

De Nederlandse handboogschutters komen vrijdag al voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in actie. Voor Gabriela Schloesser, Sjef van den Berg, Gijs Broeksma en Steve Wijler staat de kwalificatie op het olympische onderdeel recurve op het programma. De resultaten zijn ook van belang voor de gemengde landenwedstrijd, die zaterdag wordt gehouden.

De Nederlandse man die de meeste punten bij elkaar schiet in de kwalificatie, mag met Schloesser meedoen aan de landenwedstrijd voor gemixte teams. “We kijken naar de vorm van de dag”, zegt bondscoach Ron van der Hoff. “Wie het hoogste schiet in de voorronde, mag de gemengde wedstrijd doen. Dat is wel zo eerlijk.”

Van den Berg lijkt de voornaamste kandidaat. De 26-jarige Brabander pakte dit jaar met Schloesser goud op de wereldbeker in Lausanne. Enkele weken geleden haalden ze ook bij de wereldbeker van Parijs de finale.

Voor Van den Berg, die op de Spelen van Rio 2016 in het individuele toernooi net naast een medaille greep, vormt het mondiale sportevenement in Tokio zijn afscheidstoernooi. De Brabander heeft al jarenlang geregeld last van clusterhoofdpijn. Van den Berg hoopt dat die soms helse pijnen verdwijnen als hij stopt met topsport. De handboogschutter wil wel graag afscheid nemen met een olympische medaille. Zowel individueel als met het team (mannen en gemengd) behoort Van den Berg tot de medaillekandidaten.

Gabriela Schloesser-Bayardo, de geboren Mexicaanse die een relatie heeft met compoundschutter Mike Schloesser en nu voor Nederland uitkomt, kan Oranje aan een medaille helpen in de gemixte landenwedstrijd. Wietse van Alten staat nog altijd in de boeken als de laatste Nederlandse medaillewinnaar in het handboogschieten. Hij veroverde brons in Sydney (2000). Rick van der Ven (Londen 2012) en Van den Berg (Rio 2016) waren daarna ook dicht bij een medaille, maar ze eindigden beiden als vierde in het individuele toernooi.