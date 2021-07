IOC-voorzitter Bach ontmoet Japanse keizer

Een dag voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen heeft de Japanse keizer Naruhito de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Thomas Bach, ontvangen. De keizer sprak zijn bewondering uit voor de inzet van het IOC.

“Het is niet eenvoudig om de Spelen te houden terwijl de coronamaatregelen gelden”, zei de keizer volgens het Japanse persbureau Kyoko in zijn paleis in Tokio tegen Bach. “We hebben diep respect voor uw inspanningen”.

De keizer woont vrijdag de openingsceremonie van de Spelen bij. Met uitzondering van zo’n 950 eregasten zullen de tribunes leeg zijn. Publiek is vanwege corona in de stadions niet welkom. De vrouw van de vorst, keizerin Masako, zal ook niet aanwezig zijn.