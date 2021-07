Kleine delegatie van Canadese en Australische ploeg bij opening

Canada en Australië sturen vrijdag een kleine delegatie naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. Beide landen hebben een grote olympische afvaardiging met een paar honderd sporters en begeleiding. Maar ze willen maar met zo’n 40 à 50 man naar de opening.

“Sporters komen vanwege corona vijf dagen voor het begin van hun wedstrijden in het olympisch dorp. Dat betekent dat er minder sporters in het dorp zijn. De sporters die er wel zijn beginnen ook snel aan hun wedstrijden. Het Canadese team concentreert zich liever op de gezondheid en de prestatie van de sporters”, aldus het Canadese olympisch comité, dat zo’n 370 mensen heeft afgevaardigd.

Bij de Spelen in 2016 in Rio de Janeiro liepen ruim 12.000 sporters mee in de opening. De Australische teamchef Ian Chesterman heeft de sporters die meelopen wel gezegd dat ze van het moment moeten genieten. Hij denkt dat van de delegatie van ruim 470 sporters en begeleiders er zo’n 50 atleten en 6 begeleiders naar de opening gaan.

Bij de opening zit er geen publiek op de tribunes. Wel zullen er officials van diverse landen aanwezig zijn.