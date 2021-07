Nog twaalf coronabesmettingen op Spelen in Tokio

Een dag voor de opening van de Olympische Spelen in Tokio zijn twee atleten in het olympisch dorp positief getest op corona. Volgens het organisatiecomité bleken ook nog eens tien andere personen die voor de Spelen naar Japan zijn gekomen besmet met het virus.

De Nederlandse skateboardster Candy Jacobs testte woensdag in Tokio positief op Covid-19 en is voor tien dagen in quarantaine gegaan. Zij kan daarom niet meedoen aan de Spelen.

Volgens het organisatiecomité zijn er tot dusver 87 positieve coronatests geregistreerd. Er zijn ruim 30.000 tests uitgevoerd bij 18.000 sporters, officials, journalisten en andere betrokkenen die vanaf 1 juli in Japan zijn aangekomen.

Tijdens de Olympische Spelen, die vrijdag worden geopend, nemen in totaal zo’n 18.000 sporters en begeleiders hun intrek in het olympisch dorp. Op het piekmoment, ongeveer halverwege de Spelen, zullen dat er maximaal 6700 tegelijkertijd zijn. “Het is onvermijdelijk dat we besmettingsgevallen hebben”, erkende IOC-directeur Christophe Dubi. Hij verzekerde echter dat alles wordt gedaan om het risico op een uitbraak van het coronavirus “tot een absoluut minimum te beperken”.