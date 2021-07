Regisseur dag voor openingsceremonie Olympische Spelen ontslagen

De regisseur van de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio is ontslagen. De Japanner Kentaro Kobayashi had het evenement vrijdag moeten regisseren, maar kwam in opspraak vanwege opmerkingen die hij in het verleden had gemaakt over de Holocaust.

Hoe de openingsceremonie eruit komt te zien, is √©√©n dag voor het spektakel daarom nog niet duidelijk, vertelde voorzitter Seiko Hashimoto van het Japanse organisatiecomit√© op een persconferentie in Tokio. Volgens Hashimoto moet Kobayashi vertrekken “omdat hij grappen maakte over een tragedie”. Het zou gaan om uitlatingen die de Japanner al in 1998 deed, maar die recentelijk in landelijke media weer opdoken.

Het Simon Wiesenthal Center, een internationale Joodse mensenrechtenorganisatie, noemde “elke associatie van deze persoon met de Olympische Spelen in Tokio een belediging voor de nagedachtenis van zes miljoen Joden”.

Het is de zoveelste tegenslag die de organisatoren van de Spelen te verduren krijgen. Woensdag werd ook duidelijk dat de voormalige Japanse premier Shinzo Abe niet aanwezig zal zijn bij de openingsceremonie vanwege de verspreiding van het coronavirus in het land. Vanwege de coronapandemie zijn er geen buitenlandse toeschouwers welkom bij de Olympische Spelen.

De openingsceremonie is traditioneel een grootse en spectaculaire aangelegenheid, met als hoogtepunt de parade van de deelnemende landen, aangevoerd door de vlaggendragers. Bij de vorige Spelen in 2016 in Rio marcheerden 12.600 sporters en officials het Olympisch Stadion in; in Tokio zal dat aantal flink lager liggen. Niet alleen arriveren vanwege corona veel sporters pas na de opening in Tokio, maar ook de uitdrukkelijke regel om zoveel mogelijk afstand van elkaar te bewaren, zal ertoe leiden dat veel minder sporters in de vlaggenparade meelopen.