Skateboardster Jacobs over quarantaine: gekste situatie ooit

Vanuit het quarantainehotel in Tokio heeft skateboardster Candy Jacobs een update gegeven over haar toestand. De Limburgse skateboardster moest woensdag in quarantaine, nadat ze positief was getest op het coronavirus. Ze zit zeker tien dagen opgesloten in het hotel, zonder dat ze bezoek kan ontvangen.

“Dit is de gekste situatie die ik heb meegemaakt. Al mijn vrienden zitten in het olympisch dorp. Ze zijn zo dichtbij, maar ik kan ze niet zien”, zegt Jacobs in het Engels in een videoboodschap. “Ik ben dankbaar voor de liefde en aardige berichten die ik krijg. Ik voel het echt, ondanks de situatie waarin ik zit. Dit is wel de laatste situatie waarin ik wil zijn. Ik voel me fysiek supergoed en vol energie, dat wordt wel iets om de komende dagen voor op te passen. Dit is een missie. Ik probeer het dag voor dag te bekijken en niet te ver vooruit te kijken. Ik heb nog een lange weg te gaan, dit is pas dag twee. Mijn hart doet pijn, maar ik kom hier doorheen.”

Pieter van den Hoogenband, de chef de mission van de Nederlandse ploeg, had Jacobs donderdag een half uur aan de telefoon. “Ze is heel verdrietig, maar ze weert zich kranig”, aldus Van den Hoogenband. “Het is heel, heel, heel verschrikkelijk. Onze CLO, die met Covid-zaken belast is, stuurde een foto van het moment dat ze de bus instapte richting het quarantainehotel. Dat raakte ons, zoiets wil je niet.”