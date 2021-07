Tijdrijder Dumoulin wil er in olympische wegrace vol voor gaan

De olympische tijdrit is het hoofddoel van Tom Dumoulin bij de Olympische Spelen in Tokio, maar de wegrace komende zondag neemt hij wel degelijk serieus. “Ik wil er wel echt voor gaan. Het is een supermooi parcours en de warmte ligt mij wel”, zegt de 30-jarige wielrenner in aanloop naar de 234 kilometer lange wedstrijd. “Ik heb me natuurlijk voorbereid op de tijdrit, maar een paar dagen voor die race nog een keer een volle inspanning leveren en diep gaan, is zeker niet slecht”, aldus de Limburger.

Dumoulin was er een paar maanden helemaal tussenuit. De winnaar van de Ronde van ItaliĆ« in 2017 en de nummer twee van de Tour de France in 2018 had tijd nodig voor bezinning. Inmiddels is hij alweer een tijdje profwielrenner en gaat het hem goed. “Ik ben er klaar voor, heb een goed koersblok afgewerkt met de Ronde van Zwitserland en het NK en heb daarna een hoogtestage gedaan in Livorno. De vorm is goed. Of die uitmuntend is, kan ik moeilijk inschatten, maar ik sta wel waar ik wil staan.”

Bauke Mollema is in de wegrace de beschermde renner in de Nederlandse ploeg van vijf renners, maar Dumoulin mag in principe “vrij koersen”, zoals hij het omschrijft. “Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en ik zullen zeker proberen Bauke bij te staan, maar we willen alle drie ook zelf zo ver mogelijk komen. Yoeri Havik moet ons het eerste deel van de race helpen. Als het heel erg tegenvalt, zal ik de koers misschien niet uitrijden, maar ik zie de wegrace eigenlijk los van de tijdrit. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik na een slechte wedstrijd een goede tijdrit reed, dus als de koers slecht verloopt, zal dat me zeker niet ontmoedigen.”