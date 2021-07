Tweevoudig olympisch kampioen Mellouli ziet af van boycot

De Tunesische zwemmer Oussama Mellouli heeft besloten af te zien van de boycot van de Olympische Spelen. De winnaar van het goud op de 10 kilometer open water in 2012 en de 1500 meter in 2008 had ruzie van de nationale bond.

De Tunesische federatie beschuldigde Mellouli en zijn moeder van valsheid in geschrifte, met betrekking tot zijn financiering van zijn trainingen. De 37-jarige zwemmer besloot daarom eerder deze week per direct te stoppen. Maar na gesprekken met de voorzitter van het Tunesische Olympisch Comité, Mehrez Boussayene, schreef Mellouli donderdag op Instagram dat Boussayene had beloofd het geschil na de Spelen op te lossen. Mellouli doet nu toch mee op de 10 km open water. Hij neemt het daarin onder anderen op tegen titelverdediger Ferry Weertman.