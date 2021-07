Voor zwemmer Kamminga zijn de Spelen een bonus

Zwemmer Arno Kamminga heeft de afgelopen jaren zoveel progressie geboekt op de schoolslag, dat hij op de Olympische Spelen tot de kanshebbers op een medaille behoort. De 25-jarige Kamminga komt zaterdag in actie op de 100 meter, waarop hij met 58,10 seconden de op één na snelste man ter wereld is, en zwemt daarna ook de 200 meter schoolslag.

“Voor mij is het al geslaagd”, zegt Kamminga. “Ik heb in de aanloop naar deze Spelen vijf geweldige jaren achter de rug. Nu ga ik keihard knokken voor wat extra’s, voor die bonus. Ik kan op beide afstanden een medaille pakken, maar ik zou er ook twee keer naast kunnen grijpen. Het veld ligt zo dicht bij elkaar, het niveau is extreem hoog. Ik moet zorgen dat ik mijn ‘ding’ doe en dan ben ik afhankelijk van wat de rest doet. Het is mijn doel om hier mijn beste races te zwemmen. Natuurlijk zou ik er goed ziek van zijn als ik het op de Spelen niet goed doe. Maar ik heb een van de mooiste banen ter wereld, ik heb een geweldig leven, ik ga naar de Spelen en dat ik zo ver ben gekomen, is al geweldig. Olympisch kampioen worden is maar voor zo weinig mensen weggelegd. Ik ga daar natuurlijk voor, maar ik ben niet afhankelijk van succes.”

Het past allemaal bij de omslag die Kamminga de afgelopen jaren heeft gemaakt. Hij wist zich niet te kwalificeren voor de Spelen van 2016 en ging die zomer op vakantie in plaats van naar Rio de Janeiro. Bij terugkeer zag hij de beelden uit het zwembad. “Toen dacht ik: hoe tof zou het zijn als op de volgende Spelen de mensen naar mij komen kijken.” Kamminga was op dat moment een vrij onbekend talent in het Nederlandse zwemmen, iemand die bij zware trainingen al snel begon te klagen.

“Naast het zwemmen studeerde ik toen ook. Ik deed het beide half. Ik kwam op een punt in mijn leven waarop ik dacht: hier word ik niet blij van, ik moet mijn leven gaan beteren. En juist toen kwam Mark op mijn pad.” Onder leiding van zwemcoach Mark Faber ontwikkelde Kamminga zich in een paar jaar tot een schoolslagzwemmer van mondiaal topniveau. “Na ‘Rio’ heb ik tegen mezelf gezegd: ik ga me een jaar volledig focussen op zwemmen. Als ik het haal, ga ik door. Zo niet, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Nou goed, de rest is geschiedenis.”

Kamminga grossiert sindsdien in recordtijden. Keer op keer zwemt hij sneller en die progressie lijkt nog niet voorbij. “Ik ben niet de topsport in gerold omdat ik zoveel talent had, ik heb er keihard voor moeten knokken. Ik ben later begonnen, maar ik ben wel heel bewust begonnen. Dat is nu mijn voordeel. Anderen maken ook stappen, maar de stappen die ik maak, zijn groter dan die van ieder ander.” Het moet de komende dagen in het Tokyo Aquatics Centre leiden tot eremetaal.