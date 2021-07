Badmintonners hadden tijdens ‘onrustige aanloop’ eigen protocol

De Nederlandse badmintonners hanteerden in aanloop naar de Olympische Spelen hun eigen protocol. Hun voorbereiding op Tokio werd echter wel door coronagerelateerde zaken verstoord.

“Wij hebben twee weken voor vertrek naar Tokio ons eigen protocol gevolgd. We gingen in de weken voor de Spelen bijvoorbeeld niet naar de kapper, pakten geen terrasje en hebben veel vrienden gemeden. We kunnen elkaar recht in de ogen kijken en elkaar niks kwalijk nemen”, aldus Mark Caljouw (26), die deelneemt aan het mannenenkelspel.

Kort voor de start van de Spelen werd de Nederlandse afvaardiging opgeschrikt door drie coronagevallen. Voor twee sporters, skateboardster Candy Jacobs en taekwondoka Reshmie Oogink, zit het evenement er daardoor al op.

De Nederlandse badmintonners arriveerden later dan gepland in Japan omdat “nadere analyse van een testresultaat van een van de leden van de badmintondelegatie” noodzakelijk was. Daardoor ging een trainingskamp in Chiba niet door.

“Mijn koffers waren al ingepakt en toen kreeg ik op het laatste moment nog een belletje”, aldus Caljouw. “We hebben in spanning afgewacht en het was verre van ideaal. Het was een onrustige aanloop.”

Daar kwam bij dat de bondscoach van de dubbelspelers, Ruud Bosch (36), kort voor de Spelen zijn vader verloor. Caljouw: “Ik kan het goed met hem vinden en in een kleine groep als bij ons leeft het meer als zoiets gebeurt. Ruud is een jonge coach en die gaat de Spelen vast nog weleens meemaken.”