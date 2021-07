Broenink en Twellaar roeien olympisch record in dubbeltwee

De roeiers Melvin Twellaar en Stef Broenink hebben zich bij de Olympische Spelen in Tokio overtuigend geplaatst voor de halve finales van de dubbeltwee. Het Nederlandse duo zette op de Sea Forest Waterway zelfs een olympisch record op de klokken. Ze roeiden in een tijd van 6.06,38 naar de eerste plaats in hun serie.

Twellaar en Broenink, die op de EK eerder dit jaar in Varese zilver veroverden, verbeterden de tijd van de Franse dubbeltwee. Die kwam in de eerste heat uit op 6.10,45 en was al sneller dan het oude olympisch record van 6.11,30 van de Spelen in Londen 2012.

Roos de Jong en Lisa Scheenaard plaatsten zich ook voor de halve finales van de dubbeltwee. De Nederlandse vrouwen wonnen hun heat in 6.49,90.