Darter Van Gerwen bereikt halve eindstrijd World Matchplay

Michael van Gerwen staat in de halve eindstrijd van het World Matchplay. De Nederlandse darter versloeg vrijdag in de kwartfinales in Blackpool de Engelsman Nathan Aspinall. Het werd 16-9.

Van Gerwen nam direct het initiatief en plaatste bij 1-1 de eerste break. De 32-jarige Brabander liep uit naar 5-2 en vervolgens naar 7-4 en 10-5. Soms gaf Van Gerwen Aspinall even het idee dat er iets te halen viel, maar daarna liep hij weer vrij vlot weg.

In de halve eindstrijd neemt de als derde geplaatste Van Gerwen het op tegen Peter Wright. De Schot, de nummer 2 van de plaatsingslijst, rekende af met de Engelsman Michael Smith: 16-7. De andere halve finale gaat tussen de Belgische titelverdediger Dimitri Van den Bergh en de Pool Krzysztof Ratajski.

Danny Noppert, Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena vlogen in de eerste ronde uit het toernooi, dat met het WK en de Premier League de ‘Triple Crown’ vormt. Het prijzengeld is 700.000 pond waarvan 150.000 (165.000 euro) voor de winnaar. Dat was Van Gerwen in 2015 en 2016.