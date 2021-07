Dressuurpaarden probleemloos door keuring

De Nederlandse dressuurequipe kan dit weekeinde in de geplande samenstelling van start op de Olympische Spelen van Tokio. Alle paarden van de formatie van bondscoach Alex van Silfhout doorstonden zonder problemen de veterinaire keuring in de hoofdstad van Japan.

Nederlands kampioen Edward Gal komt zaterdag in de Grand Prix met Total U.S als eerste Nederlander in actie. Daarna volgt Hans Peter Minderhoud met Dream Boy. Nummer drie Marlies van Baalen (met Go Legend) gaat zondag van start.

De beste acht landen van de Grand Prix gaan vervolgens in de Grand Prix Special strijden om de teammedailles. De individuele medailles worden later in de kür verdeeld.