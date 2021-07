Groenewegen boekt tweede etappezege in Wallonië

Dylan Groenewegen heeft zijn tweede zege van het wielerseizoen binnen, na zijn schorsing van negen maandag te hebben uitgezeten. De sprinter van Jumbo-Visma toonde vrijdag zijn specialiteit opnieuw in de vierde etappe van de Ronde van Wallonië. Na een rit over 206 kilometer van Neufchâteau naar Fleurus versloeg hij de andere snelle mannen in het peloton.

De leiderstrui bleef om de schouders van de Amerikaan Quin Simmons. Hij probeerde 10 kilometer voor de eindstreep zijn marge in het klassement nog wat te verruimen maar slaagde er niet in de voorste groep uit elkaar te rijden. Die werd nog uitgebreid doordat ook de meeste sprinters nog konden aansluiten in de slotfase. Op Fabio Jakobsen na. De Nederlander, die in Polen het slachtoffer werd van de kamikaze-actie van Groenewegen, kon niet volgen.

Nederlands kampioen Timo Roosen lanceerde Groenewegen uitstekend naar zijn tweede etappewinst vóór de Italiaan Giacomo Nizzolo en de Colombiaan Fernando Gaviria. De eerste rit in de Waalse koers, die zaterdag eindigt, leverde ook succes op. Jakobsen bewees in de tweede etappe dat hij ook na zijn afschuwelijke ongeluk nog meetelt als sprinter.

Groenewegen prees naderhand het werk en de steun van zijn ploeggenoten. “Mede door hen kon ik het laatste klimmetje overleven, ternauwernood. Het was een lastige dag. Er werd volop gekoerst. Ik had er zelf niet helemaal rekening mee gehouden dat ik hier mee kon strijden aan het front. Mijn teamgenoten boezemden mij moed in. Zij lieten blijken dat ze er voor de volle honderd procent van overtuigd waren dat ik hier kon winnen.”

Addy Engels voegde daaraan toe een trotse ploegleider te zijn. “De renners hebben de koers van start tot finish hard gemaakt. Vanaf het vertrek was het direct oorlog. Dat Dylan deze pittige finale kon overleven en vervolgens naar de overwinning kon sprinten, is heel erg knap. Zij hebben ervoor gezorgd dat Dylan na de laatste klim weer terugkeerde aan het front en hebben hem vervolgens in ideale positie afgezet.”