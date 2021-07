Handboogschutter Wijler wint interne strijd op Olympische Spelen

Van de drie Nederlandse handboogschutters heeft Steve Wijler in de kwalificatie op de Olympische Spelen de beste score neergezet. De 24-jarige Limburger mag daarom zaterdag met Gabriela Schloesser schieten in de gemengde landenwedstrijd. Het Nederlandse duo behoort daarin tot de kanshebbers op een medaille.

Wijler schoot met 72 pijlen 675 punten bij elkaar, goed voor de zesde plek in het klassement. Hij won daarmee de interne wedstrijd met Sjef van den Berg (achtste met 670 punten) en Gijs Broeksma (veertiende met 667). De teamleiding had bepaald dat degene die het beste zou presteren in de zogeheten rankingsronde, op basis waarvan de indeling van de knock-outwedstrijden wordt gevormd, in de gemengde wedstrijd mag uitkomen met Schloesser.

De drie Nederlandse mannen doen maandag als team mee aan de landenwedstrijd. Oranje is ook daarin kansrijk op een medaille. Volgende week zaterdag is de individuele wedstrijd op het Yumenoshima Park in Tokio.