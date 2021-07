De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio heeft te weinig coronatests in voorraad om in de dagelijkse behoefte van het evenement te voorzien. Dat meldt de nationale televisie van Japan. De vrees bestaat dat daardoor de dagelijks programma’s ter bestrijding van het coronavirus niet volledig kunnen worden uitgevoerd. Met name in het atletendorp worden op grote schaal tests uitgevoerd.