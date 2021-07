Martina en Oldenbeuving met vlag door Olympisch Stadion in Tokio

Churandy Martina en Keet Oldenbeuving hebben de Nederlandse vlag het Olympisch Stadion van Tokio binnengedragen. De 37-jarige atleet, die begint aan zijn vijfde Spelen, droeg samen met de 16-jarige skateboardster het rood-wit-blauw. Martina en Oldenbeuving voerden een bescheiden delegatie van 42 sporters en begeleiders aan.

De ruim tweehonderd landen die meedoen aan de Spelen kwamen op volgorde van het Japanse alfabet het vrijwel lege stadion in. Nederland was als 39e aan de beurt, na Oman en voor Ghana. Traditiegetrouw liep de Griekse ploeg voorop, gevolgd door het vluchtelingenteam dat voor de tweede keer is samengesteld voor de Spelen. Zoals gebruikelijk komt de ploeg van het gastland, Japan, als laatste naar binnen.