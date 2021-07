Nederland tegen Brazilië op de Spelen is ook Miedema tegen Marta

Voetbalster Vivianne Miedema weet op wie Oranje zaterdag in de tweede groepswedstrijd van de Olympische Spelen extra moet letten. De Braziliaanse aanvoerster Marta is weliswaar al 35 jaar, maar scoren kan ze nog steeds. “Een grootheid”, zegt Miedema over de topscorer aller tijden van het Braziliaanse elftal (111 goals).

Nederland tegen Brazilië wordt in Rifu ook een duel tussen Miedema en Marta. Beide spitsen leverden woensdag bij de start van het olympische voetbaltoernooi een bijzondere prestatie. Miedema scoorde tegen Zambia (10-3) vier keer en evenaarde daarmee het record van de Duitse Birgit Prinz uit 2004. Marta maakte twee doelpunten tegen China (5-0). Ze heeft nu op vijf Spelen gescoord, een record. De zesvoudig wereldvoetbalster van het jaar, die met haar land in 2004 en 2008 olympisch zilver pakte, staat ook al in de geschiedenisboeken door op vijf WK’s te scoren.

“Wat Marta heeft gedaan voor Brazilië en voor het vrouwenvoetbal, dat is geweldig”, zegt Miedema. “Ze wordt er niet jonger op. Maar als je op je vijfde Spelen staat en nog steeds weet te scoren, dan ben je een grootheid. We hebben veel respect voor haar en zullen zaterdag rekening met haar moeten houden.”

Nederland en Brazilië strijden in het Miyagi-stadion om de eerste plaats in groep F. Beide landen kunnen na hun royale zeges in de openingsronde een plek in de kwartfinales amper meer ontgaan. De ‘Leeuwinnen’ speelden vorig jaar op een vriendschappelijk toernooi in Frankrijk met 0-0 gelijk tegen de Zuid-Amerikaanse ploeg. “Het wordt een interessante wedstrijd”, zegt bondscoach Sarina Wiegman. “Brazilië heeft veel goede speelsters, met Marta als de leider van het team. Ze staat al jarenlang aan de top. Hoewel ze best op leeftijd is, brengt ze nog steeds zoveel teweeg binnen de lijnen. Daar heb ik diep respect voor.”