Olympische Spelen van Tokio geopend met oog voor coronavirus

De Olympische Spelen in Tokio zijn geopend met oog voor en een duidelijke verwijzing naar het coronavirus, dat de wereld nog altijd in zijn greep houdt. In het nagenoeg lege Olympisch Stadion van Tokio werd om 16.48 uur Nederlandse tijd de olympische vlam ontstoken door tennisster Naomi Osaka.

De opening stond in groot contrast met de opening van de Spelen van Rio de Janeiro, die in 2016 nog aanmerkelijk feestelijker werden geopend. “Het wordt sober, maar niettemin met prachtige Japanse esthetiek. Het wordt heel Japans, maar ook in overeenstemming met het hedendaagse sentiment, de realiteit”, kondigde Marco Balich, de adviseur van de ceremonies bij de Spelen in de Japanse hoofdstad, al aan.

De ceremonie begon met drie “eenzame atleten” die afgezonderd van elkaar fietsten, hardliepen en roeiden en “ondanks de pandemie resoluut bleven doortrainen voor de Olympische Spelen”. “We begrijpen dat mensen vanuit verschillende standpunten naar de ceremonie kijken, dus het zal een rustig begin van de ceremonie zijn”, verklaarde de organisatie.

Later was er onder het toeziend oog van de Japanse keizer Naruhito ook voldoende ruimte voor vuurwerk, dans, lichtshows en ander spektakel. Op het podium in het stadion werden de berg Fuji en de zon getoond, de twee prominente symbolen van gastland Japan.

Na drie kwartier betraden de eerste vlaggendragers het stadion; pistoolschieter Anna Korakaki en turner Eleftherios Petrounias uit Griekenland. Korakaki was vorig jaar de eerste drager van de olympische fakkel.

Nederland betrad als 39e land het Olympisch Stadion met skateboarder Keet Oldenbeuving en atleet Churandy Martina als vlaggendragers. Na een loopje van een paar minuten verlieten de atleten, die allemaal verplicht een mondkapje droegen, het stadion direct weer.

Rondom het stadion hadden duizenden Japanners zich verzameld. Langs de weg die om het stadion loopt, stonden ondanks de coronamaatregelen belangstellenden dicht op elkaar. Vermoedelijk wilden zij een glimp opvangen van de olympische vlam. Ook werden er leuzen geroepen die gericht waren tegen het Internationaal Olympisch Comité en tegen de Spelen. In het stadion waren de protesten duidelijk hoorbaar.

Volgens de organisatie dienen de Spelen juist als middel om te verenigen. “Sport is universeel. Wij geloven dat sport de kracht heeft om de wereld te verenigen door middel van emotie. De Spelen worden aangegrepen om de bewondering uit te drukken voor de inspanningen die we het afgelopen jaar samen hebben geleverd.” Tijdens de openingsceremonie was er ook een moment van stilte, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het coronavirus.

De regisseur van de openingsceremonie, Kentaro Kobayashi, werd een dag voor het evenement ontslagen vanwege opmerkingen die hij in het verleden had gemaakt over de Holocaust.