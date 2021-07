Roeiers dubbelvier: de wind was lastigste tegenstander

De roeiers van de mannen dubbelvier waren dik tevreden na hun eerste optreden op de olympische roeibaan in Tokio. Met de indrukwekkende ‘Dinosaur Bridge’ op de achtergrond plaatste het viertal zich met een overtuigende race voor de finale. “We hebben onze favorietenstatus waargemaakt, want we winnen onze serie in lastige condities. De wind kwam overal vandaan”, zei Dirk Uittenbogaard, een van de vier roeiers. “We werden bij vlagen echt opzij geduwd. Die wind was vrij lastig op te vangen, maar we zijn er goed doorheen gekomen.”

De dubbelvier is de regerend wereldkampioen en won de afgelopen jaren zo’n beetje alle races. De druk om in Tokio te presteren is groot, maar volgens roeier Koen Metsemakers niet groter dan anders. “Rond de Spelen is er altijd meer aandacht, maar ik geloof niet dat het onze prestatie heel erg heeft beïnvloed. We hebben voldaan aan de verwachting. Bovendien leggen we onszelf al genoeg druk op.’’

De roeiers proberen de perikelen binnen de Nederlandse equipe rond het coronavirus zo veel mogelijk van zich af te zetten. Skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeibond zijn positief getest in Tokio. “Je schrikt ervan, maar het moet niet te veel afleiden, omdat je er ook geen invloed op hebt. We volgen strikt de maatregelen, dat doen we al heel lang, en verder zijn we heel erg bezig met onszelf. Wij zien in Tokio verder niemand.’’