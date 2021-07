Roeiers en roeisters dubbelvier naar olympische finale Tokio

De roeiers van de dubbelvier liggen voorlopig op koers voor hun grote einddoel, goud op de Olympische Spelen. Het Nederlandse viertal won op de Sea Forest Waterway in Tokio met overmacht hun serie en plaatste zich voor de finale.

Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers zijn de regerend wereldkampioenen en gelden als favoriet voor de olympische titel. Hun boot is ook het ‘vlaggenschip’ van de Nederlandse roeiploeg.

De vier mannen trotseerden een lastige zijwind op de olympische roeibaan en klokten 5.39,80 in de race over 2 kilometer. De boot van Australiƫ werd op bijna 2 seconden achterstand (5.41,54) tweede.

In de andere heat waren Polen (5.39,25) en Italiƫ (5.39,28) iets sneller dan de Nederlandse vier, maar de tijden zeggen niet veel in de wisselende omstandigheden.

Ook de vrouwen dubbelvier mag zich opmaken voor de finale. De boot met daarin Laila Youssifou, Inge Janssen, Olivia van Rooijen en Nicole Beukers eindigde als tweede in de eerste heat in een tijd van 6.19,32. Regerend olympisch kampioen Duitsland (6.18,22) was iets sneller. De klassering was echter goed voor een rechtstreekse plek in de finale.

Beukers en Janssen waren er vijf jaar geleden ook al bij op de Spelen in Rio, toen de dubbelvier zilver veroverde. Youssifou en Van Rooijen zijn nieuw in de boot. In de nieuwe bezetting heeft de boot amper aan kwaliteit ingeboet. De vrouwen dubbelvier prolongeerden eerder dit jaar in het Italiaanse Varese al hun Europese titel.

De finales van de dubbelvier zijn dinsdag 27 juli.