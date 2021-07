Schloesser schiet als twintigste naar knock-outfase op Spelen

Handboogschutster Gabriela Schloesser-Bayardo heeft in de kwalificatie op de Olympische Spelen de twintigste score neergezet. De geboren Mexicaanse, die nu voor Nederland uitkomt, kwam met 72 pijlen tot een totaal van 652. Ze schoot de pijl 23 keer in de 10, de maximale score. Drie Koreaanse vrouwen zetten de hoogste totaalscores neer, An San schoot met 680 punten zelfs een olympisch record.

De 27-jarige atlete kwam op de Spelen van Rio 2016 nog voor Mexico uit. Bayardo kreeg in die tijd een relatie met handboogschutter Mike Schloesser en verhuisde enkele jaren geleden naar Limburg. Ze deed een inburgeringscursus en kreeg een Nederlands paspoort. Ze doet nu onder de naam Schloesser voor Oranje mee aan de Spelen.

De handboogschutster komt volgende week vrijdag in actie in de knock-outfase van de individuele wedstrijd. Zaterdag doet ze met Sjef van den Berg, Steve Wijler of Gijs Broeksma mee aan de gemengde landenwedstrijd. Een medaille is dan het doel. “Ik hoop dat de jongens goed gaan schieten, ik zie wel wie het wordt. ‘I hope for the best’. We gaan voor een medaille”, aldus Schloesser, die later op vrijdag na de kwalificatie van de mannen weet met wie ze gaat schieten. De Nederlander met de hoogste score mag in de gemende landenwedstrijd uitkomen.

Tijdens de kwalificatie voor de vrouwen, in de Japanse ochtend, liep de temperatuur op tot boven de 30 graden Celsius. Een Russische schutster zakte na de laatste pijl op het veld in elkaar en werd met een brancard afgevoerd. Schloesser had naar eigen zeggen weinig last van de warmte. “Het was Mexicaans weer”, zei ze lachend. “Ik ben dit wel gewend, ik ben groot geworden in deze omstandigheden.”

Schloesser had tussen het schieten door via WhatsApp regelmatig contact met haar man, die op het niet-olympische onderdeel compound tot de wereldtop behoort. Mike Schloesser keek thuis in Limburg mee naar de verrichtingen van zijn vrouw. “Een paar rondjes gingen niet zo goed, maar ik kreeg toen positieve berichten van Mike. ‘Vamos’, appte hij. Daar kreeg ik nieuwe energie van. Ik train normaal gesproken iedere dag met Mike. Hij is mijn alles: mijn coach, mijn man en de vader van mijn hond.”