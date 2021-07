Souwer door naar kwartfinales skiff, Florijn naar herkansing

Sophie Souwer heeft zich bij het Olympische roeitoernooi in Tokio rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales van de skiff. De 34-jarige Nederlandse eindigde op de Sea Forest Waterway in haar serie als tweede achter de ervaren Nieuw-Zeelandse Emma Twigg.

Finn Florijn slaagde er bij de mannen in de skiff niet in een directe plek in de kwartfinales af te dwingen. De 21-jarige Leidenaar, de jongste roeier uit de Nederlandse equipe, kwam in zijn serie als vierde over de finishlijn en dat betekende een doorverwijzing naar de herkansingen. De Duitse regerend wereldkampioen Oliver Zeidler won overtuigend de heat.