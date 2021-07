Spits Karim Benzema van Real Madrid heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Spaanse topclub in een verklaring laten weten. Er werden geen details gegeven over de gezondheidstoestand van de speler. Real Madrid opent het seizoen in Spanje op 14 augustus.

Benzema speelde eerder deze zomer nog met Frankrijk op het Europees kampioenschap voetbal.