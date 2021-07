Vierde coronageval in Nederlandse ploeg op Olympische Spelen

De Nederlandse sportploeg heeft voor de derde dag op rij te maken gekregen met een positieve coronatest. Roeier Finn Florijn is ook besmet geraakt met het virus. Florijn (21) was eerder op de dag in actie gekomen in de heats van de skiff en plaatste zich voor de herkansing.

De zoon van voormalig olympisch kampioen Ronald Florijn moet voor tien dagen in quarantaine in Tokio. Skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg gingen hem voor. Florijn zat afgelopen zaterdag op dezelfde vlucht vanuit Amsterdam naar Tokio. De medici van TeamNL proberen te achterhalen waar de besmettingen vandaan komen. Ze kijken daarbij ook naar de vlucht van zaterdag, waar behalve tientallen sporters en begeleiders ook ‘gewone’ reizigers aan boord zaten. “Nu de vlucht inmiddels een week geleden plaats heeft gevonden, is de kans op nog meer nieuwe besmettingen vanuit het vliegtuig aanzienlijk afgenomen en neemt per dag steeds verder af”, aldus NOC*NSF.

De sportkoepel meldde eerder op de dag nog dat alle testuitslagen van vrijdag negatief waren. Florijn kreeg in de Japanse avond echter een positieve uitslag van het buisje speeksel dat hij in de ochtend had ingeleverd. Ook de tweede analyse van dat buisje was positief, waarop Florijn een reguliere keel- en neustest onderging. Ook die leverde voor hem slecht nieuws op.

“Helaas dus een nieuwe besmetting. Het laat zich raden dat we hier geen woorden voor hebben,” aldus Pieter van den Hoogenband, de chef de mission die een dag eerder nog verkondigde dat van paniek binnen TeamNL geen sprake is. “Een jonge sporter die hier zijn olympische debuut maakte en per direct moet afbreken. Ik gun hem in de toekomst zijn revanche. De medische staf werkt 24 uur per dag. We doen er alles aan om positieve tests te voorkomen.”

De leden van de roeiploeg die nu als zogeheten ‘close contact’ zijn aangemerkt, mogen onder speciale condities door op de Spelen. Ze worden apart vervoerd en slapen en eten op een eenpersoonskamer. Florijn had ook een kamer voor zichzelf. Hij moet nu net als Jacobs, Oogink en het staflid tien dagen in een speciaal quarantainehotel verblijven.

“Mijn toernooi was vandaag begonnen en nu is het in één klap voorbij”, aldus de jonge roeier. “Ik kan er eigenlijk niet zoveel meer over zeggen.” In de grote Nederlandse roeiploeg zitten heel wat kanshebbers op een medaille.