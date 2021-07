Wiegman: Brazilië laat verdedigend wel wat steekjes vallen

Sarina Wiegman ziet voor het duel met Brazilië opnieuw voldoende mogelijkheden voor haar aanvalsters. Volgens de bondscoach van de Nederlandse voetbalsters is de Braziliaanse ploeg vooral in offensief opzicht sterk.

“Zij hebben veel gescoord en dat hebben wij ook gedaan. Ze hebben een goede voorhoede, maar verdedigend laten ze wel wat steekjes vallen. Dus we zien zeker mogelijkheden”, zei Wiegman twee dagen na de voortvarende start; Zambia werd woensdag met liefst 10-3 verslagen. Brazilië begon ook met een overtuigende zege, op China (5-0).

“Het is een van de oudste ploegen van het toernooi en ze hebben veel ervaring. De speelsters zijn graag aan de bal en zijn behendig. Het is een ploeg die er altijd bij is op eindtoernooien. Vorig jaar maart hebben we op het Tournoi de France (0-0) tegen ze geoefend en toen vond ik ons de iets betere ploeg. Maar dat ging er niet echt om en toen probeerden we nog dingen uit.”

Met de monsterscore tegen Zambia kon Wiegman naar eigen zeggen weinig in aanloop naar het duel met grootmacht Brazilië. Uitvoerige analyses hoefde de coach niet los te laten op het duel met de Afrikaanse voetbalsters. “We hadden het er van de week nog over; wie heeft er ooit in zijn leven 10-3 gespeeld? Ik niet, maar de speelsters ook niet. Dit zal een totáál andere wedstrijd worden, Brazilië is van een heel ander niveau”, aldus Wiegman.

Na het duel met Zambia ging het meer over de omstandigheden waarin Oranje moest leven in plaats van bijvoorbeeld de vier doelpunten van Vivianne Miedema. De selectie klaagde over een gebrek aan bewegingsvrijheid en maakte de vergelijking met een gevangenis. “Van de week heb ik er wat over gezegd en er is een update op gekomen. Inmiddels mogen we de tuin in en ons door het hotel begeven. Nu kunnen we het afsluiten, prima”, hield Wiegman zich op de vlakte.

Toch gaf ze later aan dat ook het mentale aspect dit toernooi wel eens een belangrijke rol kan spelen. “Voorafgaand aan het toernooi hebben we gekeken: hoe kun je nou oefenen met deze omstandigheden? Maar we hebben continu door kunnen voetballen, in een bubbel waarin onze mogelijkheden beperkt waren”, aldus de coach.

“Ik vind dat de groep het erg goed doet en het gaat nog beter als de Spelen echt beginnen. Dan kunnen we tussen de wedstrijden door ook naar andere sporten kijken en dan gaan de dagen wel. Al wordt het fysiek ook uitdagend. Er zitten maar twee dagen tussen de wedstrijden, dus je moet snel herstellen.”

Wiegman gaf aan met een volledige fitte selectie naar het duel met Brazilië toe te werken. De wedstrijd begint zaterdag om 13.00 uur Nederlandse tijd.