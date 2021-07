Wijler gaat in landenwedstrijd met Schloesser ‘vol gas’ voor goud

Handboogschutter Steve Wijler wil Nederland zaterdag dolgraag de eerste medaille op de Olympische Spelen bezorgen. De 24-jarige Limburger zette in de kwalificatie van de drie Nederlandse mannen de hoogste score neer en mag daarom met Gabriela Schloesser de gemengde landenwedstrijd schieten. “Ik ben immens blij dat ik het mag doen, we gaan proberen goud te halen. Vol gas, ik wil er zaterdag direct een klap op geven”, zei Wijler.

De Limburger kwam in de zogeheten rankingsronde na 72 pijlen tot een totaalscore van 675 punten, 5 punten meer dan Sjef van den Berg. “Het was een wedstrijdje in een wedstrijd”, aldus bondscoach Ron van der Hoff. Wijler en Schloesser nemen het zaterdag in de eerste knock-outronde op tegen ItaliĆ«.

“Het is de eerste keer dat dit mix-event op het programma staat bij de Spelen. Het zou toch geniaal zijn als wij dan de eerste medaille voor Nederland kunnen pakken?”, aldus Wijler. “Ik heb op het trainingskamp heel veel rondjes gedraaid met Gaby. Wij schieten in een andere volgorde dan zij met Sjef doet. Bij hen staat Gaby voorop en schiet Sjef erna, bij ons is het andersom. Ik vind het fijner om te openen. Zodra de toeter gaat op de lijn stappen en gas erop, daar voel ik me comfortabel bij. Ik voel me tegengehouden als daar iemand voor me staat.”

Maandag gaat Wijler met Van den Berg en de jonge debutant Gijs Broeksma, die vlak voor de Spelen de plek in het team overnam van routinier Rick van der Ven, ook voor een hoge klassering in de landenwedstrijd. “We hebben hier laten zien dat we geen baanvulling zijn. Maar het moet daarachter gebeuren, in het finalestadion”, zei Wijler vanaf het kwalificatieveld. “We zijn vol vertrouwen dat we het daar kunnen, we hebben een fantastisch team.”