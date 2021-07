Aanvaller Jørgensen verruilt Feyenoord voor Kasimpasa in Turkije

Aanvaller Nicolai Jørgensen stapt van Feyenoord naar de Turkse club Kasimpasa over. De 30-jarige Deen kwam sinds medio 2016 voor de Rotterdammers uit. In de laatste seizoenen had hij, mede door blessures, geen vaste basisplaats meer. Jørgensen kwam dit seizoen ook niet meer voor in de plannen van de nieuwe trainer Arne Slot.

In zijn eerste seizoen in De Kuip kroonde hij zich met 21 doelpunten tot topscorer van de Eredivisie. Mede dankzij zijn trefzekere inbreng behaalde de volksclub in 2017 de landstitel. In totaal speelde Jørgensen 151 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was 58 doelpunten en 23 assists.

“Ik heb hier prachtige jaren meegemaakt en successen geboekt. Maar de herinneringen die me vooral bij zullen blijven zijn die aan de supporters, die me door dik en dun hebben gesteund. Ik zal hen, de organisatie en de stad ongelooflijk missen. Rotterdam en Feyenoord hebben een speciaal plekje in mijn hart”, laat de 41-voudig international weten.

Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, gunt Jørgensen zijn nieuwe club. “Nicolai is een geweldige voetballer die heel veel voor de club betekend heeft, niet in de laatste plaats vanwege zijn essentiële rol in het kampioensjaar. Toen hij deze zomer aangaf dat hij verder wilde kijken, hebben we samen gezocht naar een goede oplossing. Die heeft zich aangediend in de vorm van Kasimpasa. Feyenoord wenst hem daar heel veel succes.”