Bertens na laatste duel in enkelspel: dit doet veel pijn

Kiki Bertens was zichtbaar geëmotioneerd na de laatste partij uit haar loopbaan in het enkelspel. De 29-jarige tennisster werd bij de Olympische Spelen in de eerste ronde in drie sets uitgeschakeld door de Tsjechische Markéta Vondrousova (4-6 6-3 4-6).

“Dit doet veel pijn. Ik ben strijdend ten onder gegaan, maar ik had hem liever willen pakken. Dat is net niet gelukt en dat is balen.” Bertens was niet ontevreden over haar wedstrijd. “Ik speelde denk ik wel een van de beste wedstrijden van dit seizoen, maar ja, daar koop je niks voor. Al neem ik dit wel mee naar het dubbel en mixed dubbel. Dan gaan we daar knokken.”

Ze dacht in de slotfase niet aan haar afscheid in het enkelspel. “Ik ben tot de laatste game blijven knokken. Ik wilde vechten tot het laatste punt.” Hoewel ze sprak met tranen in haar ogen, zei ze er ook wel vrede mee te hebben dat het in het enkelspel voorbij is.

“Ik heb er rust bij. Het is genoeg. Ik voel mijn lichaam wel”, aldus Bertens. “Hoewel er geen publiek op de tribune zat, had ik wel veel steun. De mensen die dicht bij mij staan, die waren erbij. Ik hoop nu dat ik mijn loopbaan in het dubbel en gemengd dubbel een mooie einde kan geven.”

Bertens sluit haar loopbaan af met een teleurstellend half jaar. Ze boekte in 2021 slechts twee zeges; één op het WTA-toernooi van Madrid en één in de Billie Jean King Cup.

Voor vertrek naar Tokio maakte Bertens wereldkundig dat ze op de Spelen voor het laatst in actie zou komen. Vorige maand maakte ze al bekend dat dit haar laatste seizoen zou worden, maar op welk toernooi ze afscheid zou nemen, liet ze toen nog in het midden.

“Ik heb na Wimbledon een paar dagen vrij genomen en wilde afwachten hoe het zou zijn als ik weer de trainingsbaan op zou stappen”, zei Bertens eerder deze week. “Maar dat lukt gewoon niet meer en na drie of vier dagen merkte ik dat ik mentaal en fysiek niet fris was. Dan moet je eerlijk zijn, concluderen dat het beter is nu te stoppen en het op een goede en leuke manier afsluiten. Het moet geen strijd met jezelf worden.”