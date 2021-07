Bertens verliest eerste partij Spelen, loopbaan enkelspel voorbij

Tennisster Kiki Bertens is uitgeschakeld in de eerste ronde van het enkelspel bij de Olympische Spelen in Tokio. De 29-jarige Wateringse verloor in drie set van Markéta Vondrousova. De Tsjechische won de partij met 6-4 3-6 6-4.

Door deze nederlaag is de loopbaan van Bertens in het enkelspel voorbij. Ze speelt in Tokio haar laatste toernooi. Ze komt nog wel in actie in het dubbelspel en gemengd dubbelspel

Bertens verloor de eerste set. Vondrousova brak de Nederlandse bij een stand van 5-4 en pakte de set. Bertens herstelde zich met de winst in de tweede set. In het begin van de beslissende set kreeg ze meteen een breekpunt op de service van haar opponente, maar ze benutte deze niet. Ze leverde daarna wel haar eigen servicegame in. Bertens slaagde er niet meer in deze achterstand goed te maken.