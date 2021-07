China leidt na eerste dag in medaillestand, Nederland op 12e plek

China heeft de eerste olympische dag na de openingsceremonie in Tokio afgesloten op de eerste plaats in de medaillespiegel. De Aziatische grootmacht pakte zaterdag drie keer goud en één keer brons. China leidt daardoor in de stand zowel in kwaliteit (aantal gouden plakken) als in kwantiteit (totaal aantal medailles).

Italië en gastland Japan bezetten gezamenlijk de tweede plek met een openingsscore van één keer goud en één keer zilver. Zuid-Korea bezet met één keer goud en twee keer brons de vierde plaats.

Nederland staat met één zilveren medaille op de gedeelde twaalfde plaats. Oranje dankte de eerste olympische plak aan de handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler, die als tweede eindigden in de gemengde landenwedstrijd achter Zuid-Korea.