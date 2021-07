Darter Van Gerwen buigt in Blackpool voor ontketende Wright

Darter Michael van Gerwen is bij het World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de halve finales. De als derde geplaatste Nederlander moest zijn meerdere erkennen in een ontketende Peter Wright. De als tweede geplaatste Schot zegevierde met 17-10.

Wright eindigde de enerverende partij met het hoge gemiddelde van 110.37. Hij gooide 12 keer de hoogste score van 180. Van Gerwen sloot het duel af met een gemiddelde van 101.34 en zes keer 180.

“Ik heb het op bepaalde momenten laten afweten en dat kan ik alleen maar mezelf aanrekenen”, reageerde Van Gerwen manmoedig bij RTL7. “Dat neemt niet weg, dat hij geweldig stond te darten. Wright gooide heel makkelijk, heel losjes. Ik kon me er wel doorheen vechten, maar ik bleef toch steeds een beetje achter hem aanlopen. Dan baal je van jezelf en van je eigen spel. Maar ik houd mijn hoofd omhoog en ga ervoor zorgen dat ik de volgende keer beter ben.”

Wright, de wereldkampioen van 2020, was al in de beginfase vrijwel niet te stuiten. Hij dook met een voorsprong van 4-1 de catacomben in van de Winter Gardens, met een gemiddelde van ruim 113 punten. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen stelde daar een gemiddelde van bijna 102 punten tegenover.

In de tweede ‘set’ kwam de Brabander sterk terug, maar miste hij drie pijlen op dubbel 16 voor een gelijke tussenstand. Daardoor kon Wright de tiende leg alsnog pakken: 6-4.

Na de hervatting kwam Wright pas echt goed op gang. Hij gooide in sneltreinvaart vier legs op rij uit, maar stagneerde toch nog in de vijftiende leg: 10-5. Daarna toonde Van Gerwen zijn kwaliteiten met drie gewonnen legs op rij (10-8). De pauze brak aan bij een tussenstand van 11-9. Daarna bleek de 51-jarige Brit toch de beste en besliste hij het duel met een reeks van vijf gewonnen legs: 17-10.

Wright gooit zondag in de finale tegen de Belg Dimitri Van den Bergh. De titelhouder versloeg de Pool Krzysztof Ratajski met 17-9.

Het World Matchplay vormt met het WK en de Premier League de ‘Triple Crown’ in het darts. Het prijzengeld van het toernooi is 700.000 pond waarvan 150.000 (165.000 euro) voor de winnaar. Dat was Van Gerwen in 2015 en 2016.