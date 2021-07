Djokovic eenvoudig door naar tweede ronde in Tokio

Novak Djokovic heeft in de eerste ronde van de Olympische Spelen van Tokio zijn jacht op olympisch tennisgoud geopend met een eenvoudige overwinning op Hugo Dellien uit Bolivia: 6-2 6-2.

De nummer 1 van de wereld wil de eerste man worden die een ‘golden grand slam’ wint; na overwinningen op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon ontbreken alleen de olympische titel en de US Open-titel nog dit jaar.

De Serviër, die in 2008 olympisch brons won in Peking, neemt het in de tweede ronde op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff.