Dressuurruiter Gal tevreden over eerste olympische optreden

Edward Gal kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste optreden bij de Olympische Spelen in Tokio met zijn paard Total US. De ruiter uit Oosterbeek kwam in de Grand Prix uit op een score van 78,64 procent.

“De proef voelde heel goed. Het is de eerste keer dat Total US een groot kampioenschap loopt. Het is een gevoelig paard en ik merk wel dat er dan toch nog wat meer spanning dan normaal is. Total US ontwikkelt zich snel. Het duurt nog wel een paar jaar voordat alles op zijn plek valt, maar dan wordt het ook écht goed. Hij zit nog lang niet aan de top van zijn kunnen.”

Zijn paard is nog jong, zegt Gal. “Voor nu is het de proef waar ik op gehoopt had. Maar ik weet dat het nog veel beter kan. Total US heeft het fantastisch gedaan. Ik hoop dat het straks in de Grand Prix Special nog beter gaat, maar dit belooft veel goeds.”

Gal vond het wel ‘lange’ dagen, voordat hij aan de wedstrijd kon beginnen. “We hebben als ruiters het geluk dat we naar de stallen kunnen en hier kunnen trainen, maar verder mogen we niets. Het maakt voor de sport zelf niet uit of er 100, 10.000 of geen toeschouwers zitten, al mis ik de atmosfeer wel. Normaal is er op de Olympische Spelen veel meer een band met andere sporters, nu moeten we elkaar ontwijken. Het is opletten om geen corona op te lopen, want een positieve test betekent quarantaine en dat wil niemand.”

De Grand Prix geldt als individuele kwalificatie voor de kür en wordt verreden over twee dagen. Zaterdagmiddag komt Hans Peter Minderhoud nog in actie. Zondag betreedt Marlies van Baalen als laatste Nederlander de olympische arena. De beste acht landen (24 combinaties) starten in de Grand Prix Special, waarin de teammedailles worden verdeeld.