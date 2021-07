Duitse wielrenner Buchmann na negatieve test van start op Spelen

De Duitse wielrenner Emanuel Buchmann staat om 04.00 uur aan de start voor de olympische race op de weg. De 28-jarige coureur bleek ook bij een tweede PCR-test negatief.

Buchmann sliep de afgelopen dagen in Japan op een kamer met Simon Geschke, die positief op corona testte. Geschke is in quarantaine gegaan en mist de olympische race op de weg. De Duitsers Nikias Arndt en Maximilian Schachmann hadden al toestemming gekregen om van start te gaan.

De olympische wedstrijd is 234 kilometer lang. De winnaar komt naar verwachting rond 11.15 uur over de finish in Shizuoka. Voor Nederland gaan Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en Yoeri Havik van start.