De Nederlandse estafettezwemsters hebben op de Olympische Spelen de finale bereikt van de 4×100 meter vrije slag. Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo, Marrit Steenbergen en Femke Heemskerk zetten in de halve finales met 3.33,51 de tweede tijd neer. Alleen het Australische kwartet was sneller (3.31,73).

Kromowidjojo en Heemskerk maakten deel uit van de estafetteploegen die op de Spelen goud (Peking 2008) en zilver (Londen 2012) pakten op de 4×100 vrij. Bij de Spelen van Rio 2016 eindigden de Nederlandse zwemsters als vierde. De finale van de 4×100 vrij in Tokio staat zondagochtend op het programma, om 04.45 uur Nederlandse tijd.

Startzwemster Busch tikte als zevende aan, maar Kromowidjojo zorgde er met een splittijd van 52,50 seconden voor dat de Nederlandse ploeg opschoof naar de tweede plek. Steenbergen viel terug naar de derde plaats, maar Heemskerk zwom als slotzwemster olympisch kampioene Penny Oleksiak uit Canada voorbij en tikte na 51,90 als tweede aan, achter Australiƫ.

Bij de EK van eerder dit jaar in Boedapest pakte de Nederlandse ploeg, met Kira Toussaint in plaats van Busch, zilver achter Groot-Brittanniƫ. De Britse ploeg plaatste zich in Tokio als vierde voor de olympische finale, waarin naast Australiƫ en Nederland ook Canada, de Verenigde Staten, China, Denemarken en Zweden meedoen.