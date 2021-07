Gal opent dressuurtoernooi met derde score van de dag

Edward Gal heeft het olympisch dressuurtoernooi geopend met de derde score van de dag. In de Grand Prix kwam de Nederlands kampioen met Total US tot een score van 78,649. Jessica von Bredow-Werndl behaalde het beste resultaat. Met Dalerna kwam de Duitse tot 84,379.

Hans Peter Minderhoud staat met Dream Boy voorlopig als nummer 6 geklasseerd. Hij kwam tot een resultaat van 76,817. De derde Nederlandse starter, Marlies van Baalen, komt zondag in actie. Zij moet een plek bij de beste acht landen zeker stellen, wat voldoende is voor kwalificatie voor de Grand Prix Special. Daarin worden de medailles in het landenklassement verdeeld.

Gal is inmiddels ook al zeker van kwalificatie voor de individuele finale, die wordt verreden in de vorm van de kür. Door een vrij ingewikkeld systeem dat hiervoor is bedacht, komt Minderhoud hiervoor niet in aanmerking. Desondanks is zijn score vermoedelijk goed genoeg om via een omweg alsnog plaatsing voor de kür af te dwingen. In dat opzicht is hij voorlopig de ‘best of the rest’.

Beide ruiters keken dan ook met een goed gevoel terug op dag 1. “De proef voelde heel goed”, zei Gal. “Het is de eerste keer dat Total US een groot kampioenschap loopt. Het is een gevoelig paard en ik merk wel dat er dan toch nog wat meer spanning dan normaal is. Total US ontwikkelt zich snel. Het duurt nog wel een paar jaar voordat alles op zijn plek valt, maar dan wordt het ook écht goed. Hij zit nog lang niet aan de top van zijn kunnen.”

Zijn paard is nog jong, zei Gal. “Voor nu is het de proef waar ik op gehoopt had. Maar ik weet dat het nog veel beter kan. Total US heeft het fantastisch gedaan. Ik hoop dat het straks in de Grand Prix Special nog beter gaat, maar dit belooft veel goeds.”

“Ik was blij met deze proef”, zei Minderhoud. “Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar grote fouten hadden we niet. Overall had ik een heel goed gevoel, Dream Boy stond er gewoon en deed zijn best. Ik kijk uit naar de landenwedstrijd. Edward en ik hebben allebei goede scores gereden, Marlies is in goede vorm. Ik heb er een goed gevoel bij.”