Geen vierde turngoud voor Japanner Uchimura

De Japanse turnlegende Kohei Uchimura wilde nog een keer schitteren. Op de Olympische Spelen in eigen land strandde zaterdag zijn poging nog een gouden olympische medaille aan zijn totaal toe te voegen. In de kwalificaties viel de 32-jarige Japanner uit de rekstok, het toestel waarop hij zich na twee meerkamptitels had gericht.

Uchimura verloor door de val zicht op een plaats bij de beste acht turners. Dat overkwam eerder al Epke Zonderland, die niet viel, maar door een ontregelde voorbereiding in Tokio niet in de buurt kwam van zijn oude niveau. Voor beide turnkampioenen – Zonderland pakte olympisch goud aan de rekstok bij de Spelen van Londen 2012 – was het hun laatste olympische optreden.

Uchimura had wegens schouderproblemen eerder al de meerkamp opgegeven en zich volledig op de rekstok gericht. Zonderland noemde hem vooraf de favoriet voor de titel.

Bart Deurloo maakt nog wel kans op een plaats in de finale. De Rotterdammer staat zevende. Een derde van het aantal deelnemers moet zaterdag nog in actie komen.