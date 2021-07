Golfer Besseling komt top tien binnen bij Wales Open

De Nederlandse golfer Wil Besseling heeft dankzij een sterke derde ronde de top tien bereikt bij het Wales Open in Newport. Hij was al na 66 slagen (-5) klaar op het Celtic Manor Resort. Besseling liet zeven birdies noteren, maar ook nog twee bogeys. Met een score van 207 slagen (-6) steeg hij elf plaatsen in het klassement, naar de tiende plek.

De Spanjaard Nacho Elvira leidt na drie dagen in Wales met een score van 197 slagen. Hij heeft een voorsprong van 6 slagen op een groepje van vier achtervolgers.