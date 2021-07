Handbalsters beginnen tegen gastland, wielrensters azen op goud

De handbalsters beginnen zondag hun jacht op de olympische titel met een groepswedstrijd tegen gastland Japan. Het duel begint om 02.00 uur Nederlandse tijd en vormt daarmee de opening van de tweede dag van de Olympische Spelen voor de Nederlandse sporters.

Om 06.00 uur klinkt voor de wielrenster het startschot voor de wegwedstrijd, waarin de Nederlandse vrouwen de topfavorieten zijn. TeamNL staat aan de start met titelverdedigster Anna van der Breggen, Marianne Vos, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering.

De turnsters gaan zich vanaf 08.00 uur proberen te plaatsen voor de landenwedstrijd, de meerkampfinale en de toestelfinales. Sanne Wevers is de titelverdediger op de balk.

In het water van het Tokyo Aquatics Centre wordt gestreden om de eerste medailles. Om 04.45 uur zwemt de Nederlandse estafetteploeg de finale van de 4×100 meter vrij. Arno Kamminga komt in actie in de halve finales van de 100 meter schoolslag. Later op de dag zijn de series van onder meer de 100 meter rugslag, met onder anderen Kira Toussaint en Maaike de Waard.

Om 14.15 uur azen de hockeyers op eerherstel tegen Zuid-Afrika. De Nederlandse ploeg van bondscoach Max Caldas begon het toernooi teleurstellend; België bleek met 3-1 te sterk.

Verder komen de 3×3 basketballers twee keer in actie, maakt bokser Enrico Lacruz zijn opwachting en speelt het beachvolleybalduo Keizer/Meppelink de eerste groepswedstrijd. De Spelen beginnen ook voor kanovaarster Martina Wegman, schermer Bas Verwijlen en de Nederlandse zeilploeg. Tevens is het de beurt aan de roeiers, de dressuurruiters, het badmintonkoppel Tabeling/Piek en tennissters Kiki Bertens en Demi Schuurs.