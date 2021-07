Handboogschutter Wijler: liever in isolement dan in quarantaine

De Nederlandse sportploeg op de Olympische Spelen zoekt naar een verklaring voor de positieve coronatests van de afgelopen dagen. In drie dagen tijd testten drie sporters en één staflid positief op het coronavirus. Handboogschutter Steve Wijler begrijpt niet hoe dat kan.

“We worden iedere dag getest en onze temperatuur wordt dagelijks gemeten. We zijn allemaal gevaccineerd en ik doe m’n best om mijn handen steeds zo goed mogelijk te desinfecteren”, zegt Wijler, op meerdere onderdelen medaillekandidaat in Tokio. “De enigen die ik zie, zijn jullie”, aldus de Limburger tegen journalisten in de mixed zone, waar de sporters en de pers met hekken uit elkaar worden gehouden.

“Ik zou het mezelf nooit vergeven als ik door mijn eigen stommiteit besmet zou raken en uit de Spelen kom te liggen omdat ik in quarantaine moet. Dan maar twee weken in isolement leven, dat boeit me niet”, aldus Wijler. “Dat heb ik er wel voor over om hier te zijn en om de medailles te strijden. We hebben binnen TeamNL ontzettend goede protocollen, die worden in mijn ogen ook heel goed nageleefd. Het lijkt erop dat de sporters die relatief laat in het olympisch dorp zijn aangekomen het virus in het vliegtuig hebben opgelopen. Als je al veertien dagen in Japan bent, zoals wij, wie kan je dan nog besmetten? En als ik het toch krijg, dan ligt het buiten mijn macht.”

Bondscoach Ron van der Hoff van de boogschutters maakt zich net als Wijler niet zo druk om de coronagevallen in Tokio. “We wisten dat dit kon gebeuren. Je kan wel heel krampachtig doen, maar we letten gewoon scherp op de dingen die we kunnen doen”, aldus Van der Hoff. “We zijn er vrij goed in om het buiten de deur te houden. De jongens zitten vooral in hun eigen appartement, met hun eigen koffiezetapparaat en PlayStation. Ze zorgen echt wel dat ze genoeg afstand houden en zich aan de maatregelen houden.”