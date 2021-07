Handboogschutters gaan Nederland eerste medaille Spelen bezorgen

De Nederlandse handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler gaan Nederland de eerste medaille bezorgen op de Olympische Spelen van Tokio. Ze bereikten de finale van de gemengde landenwedstrijd door Turkije met 5-3 te verslaan (36-35 36-35 36-37 37-37). In de finale tegen het favoriete Zuid-Korea, die om 09.45 uur Nederlandse tijd begint, moet blijken of het goud of zilver wordt.

De gemengde landenwedstrijd is op de Spelen van Tokio voor het eerst onderdeel van het olympische programma. Zuid-Korea, dat op de vorige Spelen alle gouden medailles won bij het handboogschieten, versloeg Mexico in de halve finale met 5-1.

Wijler en Schloesser, een geboren Mexicaanse die sinds een paar jaar voor Nederland uitkomt, hadden eerder Italië (6-0) en Frankrijk (5-4 via shoot-off) verslagen. Ze wonnen de eerste set tegen Turkije, omdat de score van Schloesser na bestudering van het bord werd bijgesteld. De pijl bleek de 10 te hebben geraakt in plaats van de 9. Wijler schoot in de sets daarna ook vier keer de maximale score. Schloesser kreeg aan het einde van de derde set al de kans om de partij te beslissen, maar haar pijl vloog in de 7 in plaats van de benodigde 8. Even later kon het Nederlandse duo alsnog juichen. Chef de mission Pieter van den Hoogenband juichte op de verder vrijwel volledig lege tribune mee.