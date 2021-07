Handboogschutters Schloesser en Wijler naar halve finales Spelen

De Nederlandse handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler hebben op de Olympische Spelen de halve finales bereikt van de gemengde landenwedstrijd. Het duo versloeg Frankrijk na een shoot-off met 5-4 (34-37 37-35 37-34 35-37 19-17). Schloesser en Wijler waren de knock-outfase begonnen met een overtuigende zege op Italië (6-0).

Het duo verloor de eerste set, waarin het geen enkele pijl in de 10 wist te schieten. Nederland nam daarna echter het initiatief over, vooral dankzij Schloesser. De geboren Mexicaanse schoot drie pijlen achter elkaar in het midden van het bord.

De handboogschutters nemen het om 08.50 uur Nederlandse tijd in de halve finale op tegen Turkije, dat Indonesië met 6-2 versloeg. Bij winst gaan ze de eerste medaille voor Nederland op deze Olympische Spelen binnenhalen. In de finale moet dan blijken of dat goud of zilver wordt.