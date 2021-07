Handboogschutters zien olympisch zilver als opmaat naar meer

Bondscoach Ron van der Hoff van de Nederlandse handboogschutters hoopt dat het olympisch zilver in de gemengde landenwedstrijd de opmaat is naar meer medailles. “In oude tijden hebben de boogschutters ooit weleens goud gepakt op de Spelen, maar in het moderne tijdperk is dit ons beste resultaat ooit. Ik ben alleen eigenlijk niet van plan om me er meteen bij neer te leggen dat het zo blijft”, zei Van der Hoff nadat Gabriela Schloesser en Steve Wijler de Nederlandse ploeg de eerste medaille op de Spelen van Tokio hadden bezorgd.

Het zilver smaakt volgens Van der Hoff naar meer. “We hebben hier nog vijf kansen op een medaille. We gaan met goede moed door. Aan het einde van de rit zien we wel of er nog een paar bij zijn gekomen.” Wijler hoopt maandag met Sjef van den Berg en Gijs Broeksma ook een medaille te pakken in de landenwedstrijd. Later in de week komen de mannen individueel in actie, net als Schloesser.

Na het brons van Wietse van Alten op de Spelen van Sydney 2000 grepen de handboogschutters steeds naast de medailles. Van der Hoff was zelf onderdeel van de ploeg die vijfde werd bij Athene 2004. Rick van der Ven (Londen 2012) en Sjef van den Berg (Rio 2016) eindigden beiden individueel als vierde. “Een medaille op de Spelen heb je voor je leven”, aldus Van der Hoff. “Ik miste zelf met het team in Athene net een medaille. Toen ik coach werd, dacht ik: dan ga ik als coach maar een medaille halen. Nou, hier is hij dan.”

Met Gabriela Schloesser (voorheen Bayardo) kreeg de handboogploeg enkele jaren geleden de beschikking over een vrouw van topniveau. De geboren Mexicaanse trouwde met Mike Schloesser, een van de beste schutters ter wereld op het niet-olympische onderdeel compound, en komt nu voor Nederland uit. Van der Hoff: “We wisten dat ze om de juiste redenen naar Nederland kwam, namelijk voor Mike en de liefde. Maar uiteindelijk is het ook mooi dat haar liefde voor de sport dit heeft opgeleverd.”

De bondscoach beschikt bij de mannen al geruime tijd over schutters van mondiaal niveau. De combinatie Schloesser/Wijler pakte op het lege Yumenoshima Park een medaille op het nieuwe olympische onderdeel, de gemengde landenwedstrijd. “Dit voelt wel als zilver winnen”, zei Van der Hoff. “Het is zo’n mooie discipline. In onze sport zit tussen vrouwen en mannen weinig verschil. Het is een samenspel, je moet goed communiceren met elkaar. Als de één onder schot staat, dus klaar is om te schieten, is de ander je ogen die zien wat de wind doet.”