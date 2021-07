Hockeysters rekenen in eerste duel af met India

De Nederlandse hockeysters zijn het olympisch toernooi in Tokio begonnen met een ruime overwinning. De formatie van bondscoach Alyson Annan versloeg India: 5-1. Oranje was in Rio de Janeiro in 2016 verliezend finalist.

Aanvankelijk kon India de favoriet nog aardig bijbenen. Nederland kwam weliswaar op voorsprong door Felice Albers, maar zag de opponent door een treffer van Rani verrassend langszij komen.

Daarna trok de olympisch kampioen van, onder meer, 2008 en 2012, het spel naar zich toe. Margo van Geffen tipte in na een strafcorner van Caia van Maasakker, wat een hernieuwde voorsprong betekende. Albers zorgde met haar tweede voor de 3-1, op aangeven van Pien Sanders.

Na een fraaie individuele actie schoot Frédérique Matla uit een moeilijke hoek nummer 4 binnen. De 5-1 kwam op naam van Van Maasakker. Zij scoorde uit een strafcorner.

De hockeymannen waren eerder aan het toernooi begonnen met een nederlaag tegen België, 1-3.