Judoka Tornike Tsjakadoea is op de Olympische Spelen één overwinning verwijderd van een bronzen medaille in de klasse tot 60 kilogram. In de herkansingen was hij op ippon te sterk voor de Oekraïner Artem Lesjoek.

De 24-jarige Tsjakadoea neemt het in de strijd om brons op tegen een van de twee verliezers van de halve finales.

Tsjakadoea kan Nederland de eerste olympische medaille bezorgen bij de lichtgewichten sinds Ruben Houkes in 2008 tijdens de Olympische Spelen van Peking.