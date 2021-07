Judoka Tsjakadoea grijpt naast bronzen plak

Judoka Tornike Tsjakadoea heeft op de Olympische Spelen in Tokio, via de herkansingen, naast een bronzen plak gegrepen in de klasse tot 60 kilogram. In de strijd om brons verloor de 24-jarige Tsjakadoea in de golden score van de Kazach Yeldos Smetov.

Tsjakadoea had Nederland de eerste medaille bij de lichtgewichten sinds de Spelen van 2008 in Peking kunnen bezorgen. Dertien jaar geleden veroverde Ruben Houkes een bronzen medaille.

In de tweede ronde had Tsjakadoea nog voor een stunt gezorgd door de als eerste geplaatste Rus Robert Msjvidobadze te verslaan. In de kwartfinales verloor hij van Yang Yung-Wei uit Taiwan.

Tsjakadoea maakte in Tokio zijn debuut op de Spelen.