Judoka Tsjakadoea veroordeeld tot herkansingen

Judoka Tornike Tsjakadoea is op de Olympische Spelen in de klasse tot 60 kilogram veroordeeld tot de herkansingen. De 24-jarige Tsjakadoea moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Yang Yung-Wei uit Taiwan. Met nog ongeveer een minuut op de klok scoorde Yang een ippon.

Eerder op de dag had Tsjakadoea nog voor een stunt gezorgd door de als eerste geplaatste Rus Robert Msjvidobadze te verslaan. Msjvidobadze, de nummer 3 van de wereld, is tweevoudig Europees kampioen; in 2017 en 2020 veroverde hij de Europese titel. Op de WK in 2018 werd hij tweede.

In zijn eerste partij moest Tsjakadoea nog diep gaan om Amartoevsjin Dasjdavaa uit Mongolië te verslaan. Na ruim tweeënhalve minuut in de verlenging scoorde Tsjakadoea met een waza-ari.

In de herkansingen neemt Tsjakadoe het op tegen Artem Lesjoek uit Oekraïne. Mocht hij die wedstrijd winnen, dan strijdt hij met een van de verliezers van de halve finales om een bronzen plak. Lesjoek staat 25e op de wereldranglijst, Tsjakadoea is de mondiale nummer 13. De herkansingen beginnen om 10.00 uur Nederlandse tijd.