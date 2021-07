Kamminga verbetert Nederlands record 100 school op Spelen

Zwemmer Arno Kamminga heeft op de Olympische Spelen al in de series zijn Nederlands record op de 100 meter schoolslag aangescherpt. De 25-jarige Kamminga, na Adam Peaty de snelste man ter wereld op deze afstand, klokte 57,80 seconden in het Tokyo Aquatics Centre. Daarmee dook de Katwijker een tiende van een seconde onder de tijd die hij in april in Eindhoven had neergezet (57,90).

Titelverdediger Peaty ging in de serie na Kamminga nog iets sneller. De Brit tikte aan in 57,56. De Amerikaan Michael Andrew zette met 58,62 de derde tijd neer in de series. Zondagochtend zijn de halve finales van de 100 school, de finale is een dag later. Kamminga hoopt dan met Peaty te kunnen strijden om olympisch goud.

De Nederlandse schoolslagspecialist, die onder coach Mark Faber de afgelopen jaren zoveel progressie heeft gemaakt en keer op keer recordtijden zwemt, lijkt de enige te zijn die de 26-jarige Brit kan bedreigen. Kamminga pakte eerder dit jaar bij de EK in Boedapest zilver op de 100 en 200 school.

Kamminga gaat in Tokio voor een medaille op beide afstanden. Met weer een Nederlands record bewees de Katwijker dat hij in goede vorm steekt. Kamminga balde beide vuisten toen hij zijn tijd op het scorebord zag staan. Hij hoopt Nederland over twee dagen de eerste medaille ooit op de schoolslag bij de mannen te gaan bezorgen.

“Ik heb in de aanloop naar deze Spelen vijf geweldige jaren achter de rug”, zei Kamminga kort voor het toernooi begon. “Nu ga ik keihard knokken voor wat extra’s, voor die bonus. Ik kan op beide afstanden een medaille pakken, maar ik zou er ook twee keer naast kunnen grijpen. Het veld ligt zo dicht bij elkaar, het niveau is extreem hoog. Ik moet zorgen dat ik mijn ‘ding’ doe en dan ben ik afhankelijk van wat de rest doet.”

Caspar Corbeau, de tweede Oranje-zwemmer in de series van de 100 school, werd met 1.00,13 uitgeschakeld. De geboren Amerikaan, die voor Nederland uitkomt, klokte de 25e tijd. De beste zestien gaan door naar de halve finales.