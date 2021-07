Mollema vierde in olympische wegrace, Carapaz kampioen

Wielrenner Bauke Mollema is er zaterdag net niet in geslaagd een medaille over te houden aan de olympische wegrace. De titel was voor de Ecuadoraan Richard Carapaz.

Achter hem sprintte een select groepje om de andere medailles. De Belg Wout van Aert bleek na bestudering van de fotofinish als tweede te zijn gefinisht, net voor de Sloveense Tourwinnaar Tadej Pogacar. Mollema passeerde als vierde de finish.

De 28-jarige Carapaz won in 2019 de Giro d’Italia. Vorige week sloot hij de Tour de France af als derde. Hij is de opvolger van de Belg Greg Van Avermaet, die in Rio de titel opeiste. Dylan van Baarle werd vijftiende op meer dan drie minuten van de winnaar. Ook Tom Dumoulin, die woensdag uitkomt in de individuele tijdrit, en Wilco Kelderman reden de zware koers uit.